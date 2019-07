L’ornithologue, un drôle d’oiseau

L’intérêt porté aux oiseaux marins, et plus particulièrement à ceux de la réserve des Sept Îles, au large de Perros-Guirec, ne date pas d’hier. Les côtes du Trégor ont la chance d’accueillir depuis longtemps de nombreuses espèces dont les mouettes, les goélands, les pétrels, les sternes, les cormorans, les macareux, les petits pingouins et les guillemots. Sans oublier les plus majestueux, les fous de bassan qui colonisent à eux seuls une grande partie de l’Île Rouzic. Durant l’été 1989, VIDEOTEC a suivi les traces d’un ornithologue de la LPO, Denis Bredin, expliquant en détail la richesse du patrimoine naturel de la réserve. Une incursion passionnante au cœur même de ces populations d’oiseaux qui nous fascinent et nous font rêver. TV-Trégor vous invite donc à prendre votre envol et à suivre le guide …

Durée 12’58 – Réalisation Paul Menet – Une coproduction ABRET (Association Bretonne pour le Recherche et la Technologie) et VIDEOTEC – Eté 1989

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1989-mm-ornithologue-lpo-abret.mp4″

