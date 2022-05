Que dire des landes, ces vastes espaces sauvages qui bordent nos rivages ? On peut penser que ce sont des hectares perdus, laissés à l’abandon, livrés aux caprices de la nature. Il est vrai que les landes sont inhospitalières pour l’homme; touffues, inextricables, couvertes de végétaux qui piquent et égratignent. Alors à quoi bon s’intéresser aux landes ? Ce film, qui a plus de 40 ans, est là pour démontrer, au contraire, que la lande est un espace naturel d’une incroyable richesse, un monde en constante transformation, le refuge de nombreuses espèces animales dont, bien sûr, les insectes. La lande est un sanctuaire indispensable inventé par la nature pour que soient respectés les fragiles équilibres de la vie sur Terre. Un propos profondément écolo et très actuel malgré les décennies qui ont passé depuis la réalisation de ce document. Alors enfonçons nous avec curiosité dans la lande bretonne …

Durée 7’45 – Réalisation Alain Brouard (filmé en cinéma 16 mm) – Conseillers scientifiques Yves Bourlet et Odile Guérin – Texte annie Desmarteau-Dagorn – Voix-off André Claude – Production Bevan e Trebeurden – 1981

Grand merci à Alain Brouard pour l’autorisation de diffuser ce film sur TV-Trégor

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Trebeurden #Lannion #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #PleumeurBodou

43 total views, 42 views today