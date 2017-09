Vidéochroniques N°9 – Septembre 1987

Encore un petit coup d’œil dans le rétroviseur vers 1987, âge d’or des Vidéochroniques réalisées comme de vraies émissions de télé par VIDEOTEC et RVT. Nous sommes à l’été 1987 et ce magazine bien fourni nous fait découvrir pêle-mêle le groupe Long John Silver, les gens du Pays (Roger Landouar), un clip sympa réalisé par des enfants de primaire (Le Cormoran), un reportage sur le traitement du Maërl en Bretagne (tiens, tiens, on n’est pas très loin de la problématique de l’extraction de sable …), le nouveau collège de Pleumeur-Bodou, puis un peu d’humour à propos des algues vertes (qui nous font rire jaune à présent) à travers une petite fiction, un avant-gout de Ploum’87, le fameux rassemblement de vieux gréements, du sport qui décoiffe avec le char à voile à Saint-Efflam et les mini-bolides télécommandés, et, pour terminer, de la BD avec un reportage sur « la Baies des bulles » à Saint-Malo. Alors bon voyage dans le temps et … à la prochaine … Retrouvez toutes les autres Vidéochroniques en allant sur thématique/magazine