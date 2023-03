Je m’appelle Laëtitia, comédienne depuis 5 ans, et réalisatrice depuis… 2 mois. J’ai écrit ce premier court pour mes amies d’enfance, l’histoire est inspirée de notre relation. Ce petit film est dédié à nos mamies qui ont toujours eu peur que l’on finisse seule à force de rester collée…

Pitch : Dans le petit village costarmoricain de Cavan, 13 filles se retrouvent régulièrement depuis l’enfance pour jouer à un jeu. « Éternellement 13 », c’est le nom de leur jeu. Elles l’ont inventé pour se rappeler qu’elles resteront à jamais unies. Les années passent … Elles grandissent et vieillissent ensemble. C’est lors du premier départ que les filles doivent trouver une solution afin qu’elles jouent éternellement à 13.

Durée 2’20 – Réalisation et scénario : Laëtitia Neveux – – 1ere assistante réalisatrice : Mathilde Georgeot – Photographie : Pierre Franc – Son : Nicolas Monny-Helwig – Montage : Lucas Monvois – Musique : Michael Chereau – Chef Electro : Maxime Vigroux – Régisseurs/Accessoiristes : Annick Neveux et Didier Neveux – Making-of : Étoile Connan-Ringay – Script : Othilie Le Goff – Acteurs et actrices : 38 comédiennes et 1 comédien – Production : Laëtitia Neveux – 2023

Ce très court métrage concourt au Nikon film festival

Pour visionner le film suivez ce lien

hashtags : #Lannion #Tregor #Cavan #CotesdArmor #Bretagne #Nikon

83 total views, 8 views today