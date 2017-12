A l’Ecocentre de Pleumeur-Bodou, une équipe de huit stagiaires, dirigée par un formateur, a construit, en cinq jours, une éolienne de 1,2 m de diamètre capable de produire une puissance électrique de 200 watts par un vent de 10 à 15 m par seconde. Le prix coûtant d’une telle machine est de l’ordre de 350 euros. Ce type d’éolienne a été créé par l’écossais Hug Piggott, auteur d’un manuel de construction très détaillé. TV-Trégor a suivi cette réalisation pas à pas …

Durée 15’20 – Réalisation Ferdinand Le Moignier – Montage Thomas Le Gourrierec

Production TV-Trégor – décembre 2017



Texte de présentation détaillée du film vidéo « Les éoliennes du Trégor »

Il existe actuellement, dans le Trégor, deux grands sites éoliens, le premier à Plougras et le second à Pluzunet au bord de la voie express reliant Lannion à Guingamp. De nos jours, l’éolien industriel est très controversé, pour de nombreuses raisons. Mais il existe aussi des éoliennes artisanales, plus petites et donc mieux tolérées dans l’environnement.

Ce type d’éolienne a été créé par l’écossais Hug Piggott, auteur d’un manuel de construction très détaillé. Cet ouvrage concerne des machines de 1,20 m à 4,20 m de diamètre produisant de 200 à 2000 watts. Un grand nombre de ces éoliennes existent de par le monde. L’objectif d’une telle installation n’est pas de se substituer au réseau de distribution mais de produire une partie de l’électricité consommée. Le coût de cette installation est d’environ 7.000 à 9.000 euros. Pour mémoire, pour couvrir tous les besoins d’une habitation, hors chauffage électrique et cuisine, un abonnement d’environ 3 kW sur le réseau est suffisant, soit 15 A sous 220 Volts.

A l’Ecocentre de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, une équipe de huit stagiaires de formations diverses, dirigée par un formateur, a construit, en cinq jours, une éolienne artisanale de 1,20 m de diamètre capable de produire une puissance électrique de 200 watts par un vent de l’ordre de 10 à 15 m par seconde. Le prix coûtant d’une telle machine est de 320 à 350 euros. TV-Trégor a suivi cette réalisation pas à pas. Le stage a été complété par une visite sur site d’une machine de 3,60 m de diamètre installée à Bulat-Pestivien, en Côtes d’Armor, en haut d’un mât de 12 m (hauteur maximum autorisée) dans une zone très dégagée, ce qui est impératif. Elle produit environ 1500 watts, pour une vitesse de vent de l’ordre 15 m/s, très courante dans notre région.

