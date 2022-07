De la carrière Gad à l’Homme de Granit

Plongeons au cœur des carrières de granit rose de La Clarté (Perros-Guirec) grâce à ce document datant de 1988. Nous allons y rencontrer M. Gad qui dirigeait alors une des plus importantes carrières du site. Il nous explique comment on arrive à extraire, le plus délicatement possible, cette roche très dure du sous-sol afin d’en obtenir des blocs exploitables pour divers usages : urbanisme, construction, monuments funéraires et sculptures artistiques.

De fil en aiguille, nous quitterons l’aspect rugueux de la pierre grâce au sculpteur Pierre Székely (*), qui arrive à transformer, comme par miracle, ce matériau brut en œuvre d’art …

(*) Pierre Székely, né à Budapest le 11 juin 1923 et mort à Paris le 3 avril 2001, est un sculpteur et peintre hongrois, installé en France après la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie des sculpteurs qui ont fait la renommée du granit rose dans le monde entier et fut le chef de file de nombreux confrères qui ont aussi planté leur burin dans un bloc de granit des carrières Gad.

Pierre Székely avait beaucoup de respect et de sympathie pour les ouvriers granitiers : «mes sculptures monumentales ne seraient pas possible sans ces hommes de granit, sans eux je ne serais rien» . Sa sculpture, «l’homme de granit», se trouve au parc « Christian Gad – Daniel Chhe » à Ploumanac’h (Perros-Guirec), «c’est à la fois la force, la résistance et la bienveillance» expliquait Pierre Székely. Par ailleurs, l’œuvre « l’Univers oeuf » figure en bonne place sur les pelouses de la plage de Trestraou.

Durée 3’59 – Réalisation Guylène Brunet avec Thifaine, Frantz et Fred – Production RVT (Réseau Vidéo du Trégor) – 1988

