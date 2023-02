Quel climat auront nos enfants ?

Le 5 février 2013, Valérie Masson-Delmotte développait, lors d’une conférence au Carré Magique de Lannion, organisée par le groupe Rencontres, l’état des études en cours sur le climat de la Terre et son évolution prévisible : impact des gaz à effet de serre, réchauffement de la planète … Elle évoquait également les innombrables conséquences des changements climatiques et la nécessité de s’y adapter.

Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche au CEA, au laboratoire de la science du climat et de l’environnement (LSCE), et coprésidente du groupe no 1 du GIEC depuis 2015

Hors conférence, la scientifique a bien voulu répondre aux questions de TV-Trégor sur ce sujet.

Durée 6’51 – Réalisation Yannick Montreuil – Interview de Valérie masson-Delmotte par Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Mars 2013

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

Retrouvez la conférence donnée par Valérie Masson-Delmotte le 22 août 2022 sur le même sujet au Palais des Congrès de Perros-Guirec en suivant ce lien vers le site d’ArmorScience

