La toponymie, pour comprendre nos territoires

La toponymie est la science qui s’intéresse à l’origine des noms de lieux. Elle est un instrument précieux pour comprendre la conformation et l’histoire des lieux qui ont été baptisés par nos ancêtres. Ces noms en effet ne doivent rien au hasard. Derrière chacun d’eux, il y a une explication, plus ou moins évidente. Jacki Pilon, ancien ingénieur des Ponts, Eaux et Forêts et membre de L’ARSSAT, nous met ici l’eau à la bouche, tout en évoquant la nécessité, pour chaque commune, de répertorier les noms des plus petites parcelles qui recèlent toutes un pan de notre histoire humaine. Un sujet inépuisable, à suivre …