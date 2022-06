Classes Trégor – Communiquer à distance

Il fut un temps, dans les années 1990, où Trégor-Vidéo et l’ABRET (prédécesseur de ArmorScience), alors fortement soutenues par les pouvoirs public, s’étaient associées pour organiser, tout au long de l’année, des classes dites « télécoms ». Destinées à de jeunes élèves, ces classes, basées à Trégastel (à Golgon, où se trouvait le siège de Trégor-Vidéo), ont connu un vif succès et ont contribué à inculquer à de nombreux enfants et adolescents les bases nécessaires pour comprendre le monde un peu mystérieux des télécommunications.

Le Trégor, en tant que pôle majeur des télécoms était tout indiqué pour être le porteur de ces formations. Découvrons, avec un peu de nostalgie, ces classes télécoms des années 90 en espérant que, telles le Phoenix, elles renaîtront de leurs cendres, pourvu qu’on leur donne les moyens d’exister à nouveau …

Durée 8’21 – Réalisation Trégor-Vidéo – Coproduction Trégor-Vidéo et ABRET – Octobre 1993

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

