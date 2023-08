Le pardon désigne une fête à la fois religieuse et profane bretonne autour d’un lieu saint, d’une chapelle. C’est une fête qui demande l’indulgence des uns et des autres et c’est également une communion entre les participants. Il entretient aussi les anciens rites celtiques autour des 4 éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu.

Le pardon de Saint-Guirec a lieu tous les ans, le 17 mai, à Ploumanac’h (Perros-Guirec – Côtes d’Armor). Dynamisé par l’association « Pour le pardon de Saint-Guirec » sous la présidence de Josette Le Guluch, il a été très suivi cette année, en 2023, par de nombreux Perrosiens, gens de mer et vacanciers.

Bien que la chapelle soit trop petite pour accueillir tous les fidèles, ces derniers ont pu suivre l’office religieux grâce à une retransmission vidéo et audio à l’extérieur. La procession amenée par le groupe Tribann était composée de gens de mer, d’enfants, de femmes revêtues des costumes de nos grand-mères, de porteurs de bannières et de la statue de Saint-Guirec. La bénédiction des vieux gréements échoués dans l’anse de Saint-Guirec a été réalisée par le Père Albert au chant de « Vierge Sainte, Dieu t’a choisie ». Le tantad (feu de joie) allumé en l’honneur de Saint-Guirec clôture la fête au son des binious et bombardes du groupe Tribann.

Découvrez avec ce reportage les différents aspects du coté religieux du pardon de Saint-Guirec : la messe, la procession, la bénédiction des bateaux et le tantad.

Durée 13’36 – Réalisation Hervé Sizun avec Jean Carfantan, Marc Geffroy, Pierre Lavanant – Assistance montage Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Août 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #PerrosGuirec #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #Pardon

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?