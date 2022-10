Le Carré Magique, une scène pour les enfants bretonnants

C’est le 11 mai 2010 que les enfants de l’école primaire bilingue de Saint-Roch (Lannion – 22 – Côtes d’Armor) ont eu l’honneur de monter sur la scène du Carré Magique de Lannion. Au programme : une pièce en breton écrite sur mesure pour les acteurs en herbe. Et cela sous la houlette de Michèle Kerrain, professeure à l’école Saint-Roch, Yann-Edern Jourdan et Bob Simon, comédiens. Avec un objectif constant de pédagogie sur la langue et l’expression orale, sans oublier l’essentiel : le plaisir de jouer. Gageons que les enfants de Saint-Roch se souviendrons toute leur vie de cette expérience unique.

Durée 5’53 – Réalisation Sophie Piat avec Pierre Lavanant et Pierrick Le Dantec – Production Trégor-Vidéo – Juin 2010

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

