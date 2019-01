Naissance d’un Géant – Saint Paban

Qui ne connaît pas, au moins de réputation, la Vallée des Saints, cette folle entreprise consistant à peupler de statues de pierre géantes le sommet d’une colline (Il s’agit en fait d’une « vallée » en négatif) à Carnoët, au coeur des Côtes d’Armor ? Il faut dire que le site est impressionnant. Chaque année de nouvelles statues y sont taillées et érigées. Les meilleurs sculpteurs bretons se bousculent pour accéder à ce « Graal » et y laisser leur trace indélébile. C’est le cas notamment de Christophe Le Baquer et de Marie Le Scanve, habitant à Perros-Guirec. Tous deux sont partis à Carnoët de la mi-septembre à la mi-octobre 2018 pour faire naître, au sein de la pierre de granit, la silhouette de Saint Paban (qu’on appelle également Saint Tugdual). Le projet a bénéficié du mécénat financier d’un particulier et du mécénat de compétence de la ville de Perros-Guirec au travers de la mise à disposition de Marie Le Scanve (Marie est responsable de la Maison du Littoral sur le sentier des douaniers). Les équipes de TV-Trégor sont allées à plusieurs reprises les retrouver là-bas et ont assisté à l’avènement de l’œuvre. Une belle aventure que nous vous racontons aujourd’hui dans ce reportage …

Durée 7’38 – Réalisation Yves Le Goas avec José Péan, Ferdinand Le Moignier, Pierre Lavanant. Assistant montage Jean-Dominique Gauthier. Production TV-Trégor – Janvier 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-01-naissance-d-un-geant.mp4″

