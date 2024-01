Les Verreries de Bréhat

Visionnez la vidéo en HD

Une verrerie d’art à Bréhat

Où prendre un verre à Bréhat

Nos deux reporters, perdus sur une magnifique Île Bretonne qu’on appelle Bréhat, cherchent désespérément à prendre un verre quelque part. Au hasard (ou presque) de leurs déambulations, il découvrent, sur une butte dominant la Manche, un vieux fort encore en parfait état et visiblement habité. Et là, on les attend de pied ferme …

Au cœur de la verrerie

La citadelle de Bréhat abrite en fait depuis 1998, une verrerie d’art qui réalise de manière totalement artisanale des éléments de décoration en verre, souvent destinés à des établissements de luxe. Mais une grande boutique est là qui permet aux visiteurs d’acheter des objets en verre à tous les prix.

Laissons Mme Johanna Neumager, directrice des opérations, nous parler de cette verrerie originale dont son beau-père est le créateur. On écoutera également Victor nous parler avec passion de son métier de verrier d’art et de sa vocation qui a été comme une évidence.

A propos de ce reportage

Durée 6’51 – Réalisation Cédric Le Normand – Images de Cédric Le Normand et Jean-Dominique Gauthier prises à Bréhat le 29 septembre 2023 – Production TV-Trégor – Janvier 2024

