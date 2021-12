Le message de paix de Stéphane Hessel

On ne présente plus Stéphane Hessel, né le 20 octobre 1917 à Berlin et mort le 27 février 2013 à Paris. Il est arrivé à Paris à l’âge de 8 ans et a été naturalisé français en 1937. Son parcours remarquable en fait une figure humaniste emblématique de notre époque : Diplomate, résistant, écrivain et ardent défenseur des Droits de l’Homme. Il a participé notamment à la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux côtés, entre autres, de René Cassin.

En 2010, son texte « Indignez‐vous », a eu un immense succès en France et à l’étranger. En 2011, à l’âge de 93 ans, l’infatigable militant publie un nouvel opuscule intitulé cette fois « Engagez-vous » et fait l’honneur de tenir une conférence, le 25 mars 2011, au Carré Magique de Lannion sur le thème des atteintes aux droits de l’homme, avec l’exemple de la Palestine. Une conférence organisée par le Groupe « Rencontres » et AFPS Trégor (Association France Palestine Solidarité). TV-Trégor a le plaisir de vous en proposer ici un court extrait, histoire de ne pas oublier son message et de reprendre espoir pour les années à venir …

Durée 3’08 – Réalisation et production TV-Trégor – Mars 2011

