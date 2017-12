Salon photographique d’Objectif-Image-Trégor

Le club Objectif-Image-Trégor a 51 ans cette année ! Pas de quoi se jeter par la fenêtre ! Et pourtant …

« Par la fenêtre » , c’est ce thème qui a été choisi pour ce 47ème salon photographique. La fenêtre, source de luminosité, de visibilité, de communication, un objet frontière entre le photographe et la scène photographiée.

Vue de l’extérieur, la fenêtre délimite un fragment de réel et nous permet de porter un regard vers un espace privé qui est mis en scène par le cadre qu’elle offre.

De l’intérieur, elle ouvre sur un espace donné à contempler ou à imaginer. Nous regardons le monde en surplomb et nos photos ne se contentent pas de décrire ce que nous voyons, elles révèlent un peu de nos sentiments, de nos pensées plus secrètes.

La présence de la fenêtre fragmente le réel, prélève un « morceau choisi » et introduit un « piège à œil » qui guide notre regard de spectateur. Ces photos invitent ainsi à prendre la place du photographe mais elles laissent libre d’interpréter les scènes capturées à travers les fenêtres.

À votre manière, vous donnerez sens aux soixante deux photos qui vous sont proposées. Les fenêtres de nos photographes vous ouvrent à l’imaginaire, à la poésie, laissez-vous emporter. Exposition ouverte tous les jours (sauf les 25/12 et 01/01) jusqu’au 6 janvier 2018, de 14h30 à 18h30. Plus le jeudi matin de 10h00 à 12h00 – L’Imagerie, 19 rue Savidan à Lannion