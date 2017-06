Photofolie 2017 à l’Imagerie

les organisateurs ont choisi cette année de proposer aux participants de dévoiler « ce qu’ils aimeraient voir à Lannion ». Proposer aux Lannionnais de s’exprimer photographiquement et offrir aux écoles l’opportunité de montrer au grand public leurs réalisations artistiques, tels sont depuis l’origine les objectifs de la manifestation organisée par le service culturel de Lannion et l’Imagerie. Photofolie présente aussi des travaux d’élèves des collèges et écoles de Lannion et des environs, réalisés suite aux visites des expositions et ateliers de l’Imagerie animés par Jean-François Rospape avec le concours de Marie Guérin, professeure conseiller-relais et de Florence Doutriaux de l’Imagerie.

Les visiteurs de l’exposition seront invités à choisir leurs trois séries préférées pour un « tiercé-Photofolie ». Les photographes retenus et les personnes ayant trouvé le bon « tiercé » (participation gratuite) se verront remettre des livres-photo et dotations diverses (abonnement Carré Magique, bon d’achat photo …) lors de la remise des Prix (samedi 24 juin à 18h00, lors de l’inauguration des Estivales Photographiques du Trégor 2017).

Exposition jusqu’au 10 juin à L’Imagerie, 19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion (salle 3)

Visites pour groupes sur rendez-vous au 02 96 46 57 25. Entrée libre.

L’exposition « Pile ou Face » du Frac Bretagne qui propose les œuvres de 23 artistes sur le thème du portrait est également visible en salles 1 et 2 aux mêmes horaires

Organisation : Ville de Lannion (Service Culturel), L’Imagerie avec le concours du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, du Conseil Régional de Bretagne, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et du Rectorat.

