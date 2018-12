Objectif-Image-Trégor « Sur la route »

Vendredi 7 décembre a eu lieu, à l’Imagerie, à Lannion, le vernissage du salon annuel d’Objectif-Image-Trégor. Ce sont 64 photographies des membres du club qui sont proposées au public, sur le thème « Sur la route », jusqu’au 30 décembre. Sans compter les photographies venant d’Espagne, envoyées par le club invité « Agrupacion Fotografica de La Roya » (au sud des Pyrénées).

La section vidéo n’est pas en reste puisqu’elle diffuse sur un téléviseur ses productions de l’année, dont le film club « Dis Papy, on rembobine » évoquant le bon vieux temps du film super 8. Alors, ne vous privez pas du plaisir des yeux et participez également au traditionnel tiercé de la photo qui amène à discuter des images exposées et qui peut permettre de gagner des lots offerts par les sponsors.

Exposition ouverte tous les après-midis jusqu’au 30 décembre de 14h30 à 18h30 (sauf le 25 décembre) et les jeudis de 10h à 12h.

C’est à L’imagerie au 19 de la rue Jean Savidan à Lannion. Entrée libre

51 total views, 37 views today