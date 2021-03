Les drones, objets volants à tout faire

En peu d’années, les drones se sont extraordinairement diversifiés pour remplir des missions militaires mais aussi civiles comme la photogrammétrie des monuments historiques, la photographie multispectrale pour l’agriculture, le contrôle des barrages et des lignes haute tension, …, etc …

Leurs concepteurs les ont équipés notamment de tout l’arsenal des capteurs physiques et vidéo à bas coût développés pour les smartphones, ce qui permet de démocratiser tous les travaux aériens. En suivant cette conférence, présentée par Philippe Maliet, vous saurez tout sur les drones, même ce que n’avez pas encore osé imaginer.

Le conférencier

Philippe Maliet est consultant en électromagnétisme, en compatibilité électromagnétique, en analyses de défaillances et en physique des composants. Une de ses dernières missions a été d’analyser la sûreté de fonctionnement de drones utilisé par RTE.

Il est d’autre part radioamateur et curieux de soulever le capot d’un peu tous les objets technologiques afin d’en comprendre les secrets de fonctionnement.

Modalités de connexion à la visioconférence (vendredi 2 avril à 18h00) :

Lien : https://us02web.zoom.us/j/82914371409

Pas de mot de passe

