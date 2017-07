Conférence ArmorScience – Les coraux et le climat

La prochaine conférence d’ArmorScience dans le cadre de « Société et Sciences » aura pour sujet » Les récifs coralliens face au changement climatique ».

Elle sera donnée par Michel Hignette, président honoraire des conservateurs d’aquarium et directeur honoraire de l’aquarium de la Porte Dorée à Paris.

Cette conférence aura lieu à Trébeurden au CCAS (rue de Trozoul, face au port) le dimanche 16 juillet à 17H30.

Comme pour toutes les conférences « Société et sciences », l’entrée est gratuite.

Notez bien : la conférence suivante aura lieu le vendredi 18 août à 17h30 au CCAS de Trébeurden et aura pour thème : «Approche artistique des poissons» par Jacques Wolf, professeur des Universités.

Toutes les conférences font l’objet d’un enregistrement vidéo qui est mis à disposition des adhérents d’ArmorScience via la vidéothèque de l’association

