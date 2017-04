Armor-Science – La géolocalisation

La géolocalisation, à l’origine cantonnée aux domaines maritime ou aérien, intervient désormais dans des secteurs de plus en plus nombreux de la société civile : agriculture, sauvetage, science, économie (suivi de véhicules), circulation, suivi de personnes, activités extérieures (géocaching, Pokemon Go). Chaque jour apporte une nouvelle application. Les perspectives de développement sont immenses. Jean-Paul Cornec, ancien ingénieur à France-Télécom, et président du Club d’Astronomie du Trégor, abordera lors de cette conférence les aspects historiques, techniques, juridiques, les développements actuels, et l’impact sur la société à court et long terme. Il présentera quelques domaines d’applications où la localisation intervient sur le globe terrestre …et plus loin encore …

Conférence vendredi 28 avril au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou – Route du Radôme – à 21H00 – Entrée gratuite

