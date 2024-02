Visionnez la vidéo en HD

Deux flûtes pour un enchantement musical

Les artistes

Jean-Mathias Petri et Jean-Michel Veillon, deux flûtistes venus d’horizons différents, ont installé et transcrit ce répertoire à la fois particulier et universel sur le terrain musical commun qu’ils ont aménagé au fil des temps et des concerts. Des musiques pour les flûtes uniquement, à travers un répertoire très varié : de Kristen Noguès à Béla Bartók, des compositions et arrangements d’airs traditionnels. Flûtes en liberté, percutantes, mélodiques, oniriques et mystérieuses

Captation et interview

Voici un extrait de leur concert du 27 janvier à la Sirène, à Paimpol, ainsi que l’interview des deux artistes. Laissez-vous enchanter par leur musique …

A propos de ce reportage

Durée 9’54 – Réalisation Loïc Chapron, avec Alain Vorimore pour les prises de vue – Production TV-Trégor – Février 2024

