Une fiction en Trégor

En 1988, Jean-Pierre Baudet, ex-salarié d’Alcatel et, pendant quelques années, président de VIDEOTEC (association qui a précédé Trégor-Vidéo et TV-Trégor), réalisait avec VIDEOTEC un court métrage très sensible intitulé « Maï », du nom de l’héroïne.

Maï – Le pitch

Maï est devenue une jeune fille et cherche à s’évader du cadre familial, lequel est étouffant. De retour dans le Trégor, en train, elle fait quelques rencontres dont celle d’un jeune parisien qui lui plaît bien. Maï vit alors ses premiers émois amoureux …

A propos de ce film

Durée 18’10 – Réalisation Jean-Pierre Baudet – Avec Laure Poulain dans le rôle de Maï, Mathieu Evrard dans le rôle d’Antoine – Images Jean-Yves Tadié – Assistance technique Thierry Brunet, Olivier Brunet, Odile Tadié, Yves Amouret, Christine Flajeul, Michel Henry, Bruno Raoul, Pierre Berger – Production VIDEOTEC – Juin 1988

