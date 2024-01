Visionnez la vidéo en HD

… en cliquant sur la vignette ci-dessus …

Le sport et la science

Présentation générale

La Fête de la Science 2023 s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 6 au 8 octobre 2023, organisée par Lannion-Trégor-Communauté (LTC), avec le soutien du Planétarium de Bretagne et de nombreux partenaires et bénévoles. Elle a permis de faire découvrir une nouvelle fois au public trégorrois de nombreux domaines scientifiques et techniques.

Elle était placée cette année sous le thème Sport et Science, en l’honneur de la coupe du monde de rugby de 2023, mais également des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle a été inaugurée par Pierre Terrien, conseiller LTC en charge de la culture scientifique, en présence d’Agathe Candela, directrice de l’Aquarium Marin de Trégastel et du Planétarium de Bretagne, de Thierry Chartier, ambassadeur de la fête de la science des Côtes d’Armor et de Cédric Seureau, coordinateur de la Fête de la Science à Lannion.

Après une présentation de l’édition 2023 par Agathe Candela puis par Thierry Chartier, Pierre Terrien procède à l’inauguration. Cette synthèse en 16 mn permet de montrer les principaux thèmes présentés lors de la Fête de la Science 2023.

Le sport et la science

– Le sport connecté avec l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires),

– Le stand TICATAG avec le chronométrage des épreuves sportives en extérieur

– Le stand « Help in Journey » présentant des équipements de géolocalisation pour les activités nautiques (plongée), le bracelet connecté

La robotique

– Orange Labs présente ici son dernier modèle de petit robot mobile

La photonique

– Thierry Chartier, enseignant-chercheur nous parle de l’holographie, la spectroscopie, la vision en relief

– L’association « Trégor Photonic students club »

Les sciences de l’univers

– Liaisons radioélectriques Terre-Lune par échos lunaires, mesure de la distance Terre-Lune, la taille comparée des étoiles, l’observation du soleil et de ses taches

La météorologie

Le phénomène de la foudre, les satellites météo par le « Centre National de Recherche Météorologiques »

Les sciences du vivant

– Découverte des propriétés de la diatomée avec Michel Hignette, président d’ArmorScience

A propos de ce reportage

Durée 16’13 – Réalisation Hervé Sizun avec Pierre Lavanant – Images octobre 2023 aux Ursulines – Lannion – Production TV-Trégor – Janvier 2024

Recommandé en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse ci-dessous

hashtags : #FeteDeLaScience #ArmorScience #Lannion #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?