La Chapelle de Saint-Joseph à Lannion, oeuvre des « Seiz Breur »

Ce document est le premier d’une série consacrée aux lieux d’histoire intitulée « Historiquement Vôtre, en Bretagne ». Par l’entremise de Jean-Jacques Monnier, historien, et d’Olivier Caillebot, musicien et homme de radio, TV-Trégor vous fera ainsi découvrir un lieu ou un monument breton chargé d’histoire. Dans ce volet, nos deux guides vous invitent à visiter un édifice méconnu : la chapelle du collège Saint-Joseph de Lannion. Elle est l’oeuvre d’artistes et d’architectes du mouvement « Seiz Breur » (signifie les sept frères en breton – peut se trouver également orthographié « Seizh Breur ») dans les années 1930 . Cette chapelle présente, aussi bien extérieurement qu’intérieurement de nombreux aspects originaux et novateurs, tout en respectant profondément le caractère religieux de l’édifice. Suivez nos guides dans cette visite passionnante.