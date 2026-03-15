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Fête du court métrage 2026

15 Mar,2026 | Annonce, Cinéma & Vidéo | 0 commentaires

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10 bonnes raisons

Armoricourt et Le Douron vous proposent 10 courts métrages sur 2 séances.
10 bonnes raisons pour participer, en ce mois de mars 2026, à la Fête du Court Métrage au Cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves.

– Première séance mercredi 25 mars à 20:30 – salle 2 : « Fais-moi rire » – Entrée 5 €
Six courts-métrages avec pour fil directeur : les blagues les plus courtes sont les meilleures, la preuve en 6 courts métrages

– Deuxième séance vendredi 27 mars à 20:30 – salle 2 : « Viens voir les comédiens » – Entrée 5 €
Philippe Rebbot, Finnegan Oldfield, Raphaël Quenard, Anne Alvaro, Stefan Crepon, Benjamin Voisin sont réunis pour mettre à l’honneur le format court sur grand écran

La bande annonce

Découvrez la bande annonce générique de la fête du court métrage 2026 (1’28) avec la visionneuse du haut de cette page.

Pour en savoir plus …

… et avoir le programme complet, visitez le site web d’Armoricourt en suivant ce lien

Et notez dès à présent dans votre agenda les dates des 13 et 14 novembre 2026, celles du Festival du Moyen Métrage organisé comme chaque année par Armoricourt

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