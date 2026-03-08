Au fil du temps

“En Bretagne nous avons quelques cimetières de bateaux et c’est à Beg Vilin, Le Diben, Camaret et Rostellec que je suis aller pêcher quelques images témoignant des ravages du temps”.

“Lors de mes prises de vues, j’ai eu la chance de récupérer le témoignage d’un de ces valeureux travailleurs qui, couché sur le flanc, se remémore les bons moments de son passé. Il espère hanter ces lieux encore longtemps pour raconter aux générations futures sa vie de bourlingage et autres campagnes agitées.”

Philippe Merriaux

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’40 – Réalisation et production Philippe Merriaux – Novembre 2021 – Publication TV-Trégor en mars 2026

hashtags : #Epave #Histoire #Marine #Finistere #Bretagne