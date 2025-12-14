Partager

TV-Trégor – Séance publique gratuite

14 Déc,2025

TV Trégor a le plaisir de vous inviter à un événement culturel
Jeudi 18 décembre – de 17H à 19H
Salle de conférence de l’Espace Sainte-Anne
Entrée libre – séance publique gratuite

Au programme, une sélection de reportages ancrés dans le Trégor, autour sur la vie locale, le patrimoine, l’art et littérature, la culture bretonne, la culture scientifique, des portraits. Ils mettent en lumière des femmes et des hommes engagés qui font vivre notre territoire.

Nous serions très heureux de vous y retrouver pour ce moment convivial d’échanges.
N’hésitez pas à partager cette information au sein de vos réseaux.
À bientôt

hashtags : #Reportage #Local #Projection #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Les Champs des Toiles

Les Champs des Toiles

20 Nov, 2025

Le mois de novembre est devenu, depuis quelques années déjà, le mois du documentaire. Cette manifestation organisée dans les côtes-d'Armor, avec l'appui du Département, permet de faire découvrir au public un regard différent sur le monde.

Loading

Remontez le temps avec TV-Trégor

Remontez le temps avec TV-Trégor

6 Nov, 2025

40 ans d'archives vidéo
«Remontez le temps avec TV-Trégor» est une invitation à plonger dans le passé, à revivre ensemble des moments forts, et à explorer les trésors de notre belle région grâce à des images, des vidéos et des témoignages uniques de celles et ceux qui vivent dans le Trégor.

Loading

"La saga de la Trégor Valley" de nouveau sur grand écran

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

15 Mai, 2025

"La saga de la Trégor Valley" La fabuleuse aventure des télécoms à Lannion et dans le Trégor. Un film documentaire coproduit par TV-Trégor et LTW, sorti en mai 2022. Une nouvelle séance publique Si vous avez manqué les séances précédentes ou si vous …

Loading

Les vedettes du bout du monde

Les vedettes du bout du monde

1 Avr, 2025

Une bonne nouvelle nous arrive à l'aube de la saison 2025 : une nouvelle compagnie de vedettes va s'implanter dans le Trégor, à Lannion plus exactement, sur l'ancien port à sable de Loguivy-lès-Lannion. Et pas n'importe quelle compagnie ! Elle a pour…

Loading

