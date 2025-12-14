TV-Trégor – Séance publique gratuite

TV Trégor a le plaisir de vous inviter à un événement culturel

Jeudi 18 décembre – de 17H à 19H

Salle de conférence de l’Espace Sainte-Anne

Entrée libre – séance publique gratuite

Au programme, une sélection de reportages ancrés dans le Trégor, autour sur la vie locale, le patrimoine, l’art et littérature, la culture bretonne, la culture scientifique, des portraits. Ils mettent en lumière des femmes et des hommes engagés qui font vivre notre territoire.

Nous serions très heureux de vous y retrouver pour ce moment convivial d’échanges.

N’hésitez pas à partager cette information au sein de vos réseaux.

À bientôt

hashtags : #Reportage #Local #Projection #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne