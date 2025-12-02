Séminaire Federico Rossin

Cinéma « El Mundo », Lianver, 22300 Trédrez-Locquémeau

20000docssurlaterre@gmail.com ou tél : 06 42 28 65 33

10 € par jour / 8 € par repas

Objet du séminaire

Créer ses propres images. L’émancipation par le cinéma

Quelles sont les stratégies et les formes à travers lesquelles le cinéma a mis en images et en sons un processus de formation et de pédagogie ? Comment la réalisation d’un film peut-elle être transformée en un processus d’émancipation qui implique horizontalement tous les participants ?

Nous n’organiserons pas un énième séminaire sur l’école, mais sur le cinéma documentaire en tant qu’œuvre ouverte en devenir, en tant que forme de vie en construction, en tant qu’instrument de conscience de soi avec les autres, en tant qu’œuvre collective de libération et de résistance.

Nous passerons en revue une vaste panoplie d’expériences pédagogiques radicales qui ont eu lieu dans les sphères, les pays et les moments historiques les plus divers, et nous analyserons ensemble les œuvres cinématographiques réalisées par/avec les acteurs politiques et sociaux les plus divers impliqués dans des pratiques pédagogiques cinématographiques radicales (enfants non scolarisés, adolescents des rues, immigrés de première et deuxième génération, populations autochtones, personnes analphabètes, malades mentaux, travailleurs post-coloniaux, paysans sans terre, …).

Federico Rossin – Biographie

Après des études de littérature, d’histoire de l’art et de philosophie, Federico Rossin devient historien du cinéma, conférencier, formateur et passeur d’images. Il mène ses recherches dans le domaine du cinéma expérimental, documentaire et d’animation.

Depuis 2007, il travaille comme programmateur indépendant pour de nombreux festivals (États généraux du film documentaire de Lussas, Cinéma du Réel, DocLisboa, etc.), cinémathèques (Film Museum de Vienne, Cinémathèque Française, Cineteca Italiana de Milan, Cinemateca Portuguesa de Lisbonne) et bibliothèques (département et médiathèque de l’Aveyron, de la Lozère, etc).

Il intervient aussi dans des réseaux d’éducation populaire (en France avec Peuple et Culture) et dans des cadres universitaires (Créadoc d’Angoulême, École documentaire de Lussas, SoundImageCulture de Bruxelles, École nationale supérieure d’art et de design de Limoges).

Il a publié huit livres et il écrit pour des journaux et des revues (Il Manifesto, Cahiers du cinéma, etc).