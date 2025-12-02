Aucune vidéo disponible pour cet article.

Partager

Créer ses propres images – L’émancipation par le cinéma

2 Déc,2025 | Annonce, Cinéma & Vidéo | 0 commentaires

Shares

Séminaire Federico Rossin

Cinéma « El Mundo », Lianver, 22300 Trédrez-Locquémeau
20000docssurlaterre@gmail.com ou tél : 06 42 28 65 33
10 € par jour / 8 € par repas

Objet du séminaire

Créer ses propres images. L’émancipation par le cinéma
Quelles sont les stratégies et les formes à travers lesquelles le cinéma a mis en images et en sons un processus de formation et de pédagogie ? Comment la réalisation d’un film peut-elle être transformée en un processus d’émancipation qui implique horizontalement tous les participants ?
Nous n’organiserons pas un énième séminaire sur l’école, mais sur le cinéma documentaire en tant qu’œuvre ouverte en devenir, en tant que forme de vie en construction, en tant qu’instrument de conscience de soi avec les autres, en tant qu’œuvre collective de libération et de résistance.
Nous passerons en revue une vaste panoplie d’expériences pédagogiques radicales qui ont eu lieu dans les sphères, les pays et les moments historiques les plus divers, et nous analyserons ensemble les œuvres cinématographiques réalisées par/avec les acteurs politiques et sociaux les plus divers impliqués dans des pratiques pédagogiques cinématographiques radicales (enfants non scolarisés, adolescents des rues, immigrés de première et deuxième génération, populations autochtones, personnes analphabètes, malades mentaux, travailleurs post-coloniaux, paysans sans terre, …).

Federico Rossin – Biographie

Après des études de littérature, d’histoire de l’art et de philosophie, Federico Rossin devient historien du cinéma, conférencier, formateur et passeur d’images. Il mène ses recherches dans le domaine du cinéma expérimental, documentaire et d’animation.
Depuis 2007, il travaille comme programmateur indépendant pour de nombreux festivals (États généraux du film documentaire de Lussas, Cinéma du Réel, DocLisboa, etc.), cinémathèques (Film Museum de Vienne, Cinémathèque Française, Cineteca Italiana de Milan, Cinemateca Portuguesa de Lisbonne) et bibliothèques (département et médiathèque de l’Aveyron, de la Lozère, etc).
Il intervient aussi dans des réseaux d’éducation populaire (en France avec Peuple et Culture) et dans des cadres universitaires (Créadoc d’Angoulême, École documentaire de Lussas, SoundImageCulture de Bruxelles, École nationale supérieure d’art et de design de Limoges).
Il a publié huit livres et il écrit pour des journaux et des revues (Il Manifesto, Cahiers du cinéma, etc).

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Annonce

02:47

Remontez le temps avec TV-Trégor

130 vues • 6 novembre 2025
02:14

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

173 vues • 15 mai 2025
Planète terre plate
Durée inconnue

Les vedettes du bout du monde

129 vues • 1 avril 2025
04:46

L’année 2025 avec TV-Trégor

125 vues • 25 janvier 2025
02:22

TV-Trégor dans le rétro de 2024

171 vues • 1 janvier 2025
Durée inconnue

Le Trégor finistérien, petit territoire, grande histoire

113 vues • 17 octobre 2024
Durée inconnue

Les 100 ans de la grève des sardinières

164 vues • 2 octobre 2024
Durée inconnue

TV-Trégor – Changement de ligne éditoriale

177 vues • 1 avril 2024
Durée inconnue

Devenez adhérent à TV-Trégor

203 vues • 22 septembre 2023
01:17

“L’adolescence, quel chantier !” Prélude à la conférence

382 vues • 3 avril 2023
Durée inconnue

Lannion à la pointe des énergies nouvelles

494 vues • 1 avril 2023
07:41

Salon du livre de Lannion présenté par Claude Thomas

761 vues • 16 janvier 2023
02:14

“La saga de la Trégor Valley” – Comment se procurer le DVD

983 vues • 10 janvier 2023
02:14

La saga de la Trégor Valley – sur grand écran

1234 vues • 20 mai 2022
02:14

La saga de la Trégor Valley – Bande-annonce

5329 vues • 27 avril 2022
00:28

La victoire du neuf-seizième

1201 vues • 1 avril 2022
00:51

L‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques – La bande-annonce

1448 vues • 21 octobre 2021
03:56

TV-Trégor vous invite …

1250 vues • 3 septembre 2021
Durée inconnue

Cybersécurité, la solution d’une startup Lannionnaise

1518 vues • 1 avril 2021
00:59

À l’Ouest, du nouveau – Teaser double-zéro

1648 vues • 26 mars 2021

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Les Champs des Toiles

Les Champs des Toiles

20 Nov, 2025 | ,

Le mois de novembre est devenu, depuis quelques années déjà, le mois du documentaire. Cette manifestation organisée dans les côtes-d’Armor, avec l’appui du Département, permet de faire découvrir au public un regard différent sur le monde.

Loading

Remontez le temps avec TV-Trégor

Remontez le temps avec TV-Trégor

6 Nov, 2025 | , ,

40 ans d’archives vidéo
«Remontez le temps avec TV-Trégor» est une invitation à plonger dans le passé, à revivre ensemble des moments forts, et à explorer les trésors de notre belle région grâce à des images, des vidéos et des témoignages uniques de celles et ceux qui vivent dans le Trégor.

Loading

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

15 Mai, 2025 |

“La saga de la Trégor Valley” La fabuleuse aventure des télécoms à Lannion et dans le Trégor. Un film documentaire coproduit par TV-Trégor et LTW, sorti en mai 2022. Une nouvelle séance publique Si vous avez manqué les séances précédentes ou si vous …

Loading

Les vedettes du bout du monde

Les vedettes du bout du monde

1 Avr, 2025 |

Une bonne nouvelle nous arrive à l’aube de la saison 2025 : une nouvelle compagnie de vedettes va s’implanter dans le Trégor, à Lannion plus exactement, sur l’ancien port à sable de Loguivy-lès-Lannion. Et pas n’importe quelle compagnie ! Elle a pour…

Loading

Pin It on Pinterest