L’association “20000 Docs sur la Terre” propose, dans le cadre du mois du documentaire, le film

«Tes jambes nues» de Vladimir Léon

France – 2022 – 72’

En présence du réalisateur, Vladimir Léon

Dans une ferme du Vercors, un paysan ingénieur, Jean-Philippe Valla développe des techniques d’auto-suffisance énergétique et alimentaire. La chorégraphe Julie Desprairies vient y travailler avec son équipe. Geste agricole et geste dansé se confondent. Travail de la terre et chorégraphie cherchent une plus juste façon d’habiter le monde.

Vladimir Léon, né en 1969, est réalisateur de documentaires et de fictions et acteur. Il a joué notamment chez Pierre Léon, Louis Skorecki, Serge Bozon, Jean Paul Civeyrac, Eric Rohmer, Christine Laurent, Pascal Bonitzer, Axelle Ropert… Il crée en 2008 la société de production.

Mercredi 26 novembre 2025 à 20:30 au Cinéma “el Mundo”, ferme du Lianver à Trédrez-Locquémeau

Entrée 5€/3€