Aucune vidéo disponible pour cet article.

Partager

Tes jambes nues

20 Nov,2025 | Annonce, Cinéma & Vidéo, Documentaire | 0 commentaires

Shares

L’association “20000 Docs sur la Terre” propose, dans le cadre du mois du documentaire, le film
«Tes jambes nues» de Vladimir Léon
France – 2022 – 72’
En présence du réalisateur, Vladimir Léon

Dans une ferme du Vercors, un paysan ingénieur, Jean-Philippe Valla développe des techniques d’auto-suffisance énergétique et alimentaire. La chorégraphe Julie Desprairies vient y travailler avec son équipe. Geste agricole et geste dansé se confondent. Travail de la terre et chorégraphie cherchent une plus juste façon d’habiter le monde.

Vladimir Léon, né en 1969, est réalisateur de documentaires et de fictions et acteur. Il a joué notamment chez Pierre Léon, Louis Skorecki, Serge Bozon, Jean Paul Civeyrac, Eric Rohmer, Christine Laurent, Pascal Bonitzer, Axelle Ropert… Il crée en 2008 la société de production.

Mercredi 26 novembre 2025 à 20:30 au Cinéma “el Mundo”, ferme du Lianver à Trédrez-Locquémeau
Entrée 5€/3€

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Annonce

01:04

Festival Armoricourt #17

95 vues • 10 novembre 2025
02:47

Remontez le temps avec TV-Trégor

98 vues • 6 novembre 2025
02:14

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

168 vues • 15 mai 2025
Planète terre plate
Durée inconnue

Les vedettes du bout du monde

126 vues • 1 avril 2025
04:46

L’année 2025 avec TV-Trégor

123 vues • 25 janvier 2025
02:22

TV-Trégor dans le rétro de 2024

170 vues • 1 janvier 2025
Durée inconnue

Le Trégor finistérien, petit territoire, grande histoire

108 vues • 17 octobre 2024
Durée inconnue

Les 100 ans de la grève des sardinières

162 vues • 2 octobre 2024
Durée inconnue

TV-Trégor – Changement de ligne éditoriale

176 vues • 1 avril 2024
Durée inconnue

Devenez adhérent à TV-Trégor

200 vues • 22 septembre 2023
01:17

“L’adolescence, quel chantier !” Prélude à la conférence

381 vues • 3 avril 2023
Durée inconnue

Lannion à la pointe des énergies nouvelles

493 vues • 1 avril 2023
07:41

Salon du livre de Lannion présenté par Claude Thomas

759 vues • 16 janvier 2023
02:14

“La saga de la Trégor Valley” – Comment se procurer le DVD

980 vues • 10 janvier 2023
02:14

La saga de la Trégor Valley – sur grand écran

1234 vues • 20 mai 2022
02:14

La saga de la Trégor Valley – Bande-annonce

5328 vues • 27 avril 2022
00:28

La victoire du neuf-seizième

1197 vues • 1 avril 2022
00:51

L‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques – La bande-annonce

1447 vues • 21 octobre 2021
03:56

TV-Trégor vous invite …

1246 vues • 3 septembre 2021
Durée inconnue

Cybersécurité, la solution d’une startup Lannionnaise

1518 vues • 1 avril 2021

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Les Champs des Toiles

Les Champs des Toiles

20 Nov, 2025 | ,

Le mois de novembre est devenu, depuis quelques années déjà, le mois du documentaire. Cette manifestation organisée dans les côtes-d’Armor, avec l’appui du Département, permet de faire découvrir au public un regard différent sur le monde.

Loading

Remontez le temps avec TV-Trégor

Remontez le temps avec TV-Trégor

6 Nov, 2025 | , ,

40 ans d’archives vidéo
«Remontez le temps avec TV-Trégor» est une invitation à plonger dans le passé, à revivre ensemble des moments forts, et à explorer les trésors de notre belle région grâce à des images, des vidéos et des témoignages uniques de celles et ceux qui vivent dans le Trégor.

Loading

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

15 Mai, 2025 |

“La saga de la Trégor Valley” La fabuleuse aventure des télécoms à Lannion et dans le Trégor. Un film documentaire coproduit par TV-Trégor et LTW, sorti en mai 2022. Une nouvelle séance publique Si vous avez manqué les séances précédentes ou si vous …

Loading

Les vedettes du bout du monde

Les vedettes du bout du monde

1 Avr, 2025 |

Une bonne nouvelle nous arrive à l’aube de la saison 2025 : une nouvelle compagnie de vedettes va s’implanter dans le Trégor, à Lannion plus exactement, sur l’ancien port à sable de Loguivy-lès-Lannion. Et pas n’importe quelle compagnie ! Elle a pour…

Loading

Pin It on Pinterest