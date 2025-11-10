Festival Armoricourt #17

La 17e édition du Festival Armoricourt se tiendra vendredi 14 et samedi 15 novembre.

Ce sera au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves (place Launceston).

L’équipe d’Armoricourt a sélectionné pour vous 7 moyens métrages couvrant un large panel de thèmes.

Découvrez le programme complet en cliquant sur ce lien (à imprimer en recto-verso avec retournement sur le bord long) ou bien en visionnant la bande-annonce.

Après chaque projection, un temps d’échanges avec le public est prévu en présence du réalisateur ou de la réalisatrice ou d’un des membres de l’équipe de réalisation du film.

Visionnez la bande annonce …

… En cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien (durée 1’04)

Pour en savoir plus …

… Allez fureter sur le site du Festival Armoricourt

