Les Quatre Vents à Langoat

Les Petits Mammouths

Nous sommes en 1992, à l’époque où fleurissent les super et les hypermarchés. Mais il reste encore, dans nos campagnes, des commerces d’un autre temps qu’on appelle par contraste « les Petits Mammouths ». On y trouve de tout (ou presque) et surtout de la convivialité.

Chez M. et Mme Le Levier

À côté du bar, où de fidèles clients viennent boire un verre et bavarder, se trouve la charcuterie-épicerie qui permet de se ravitailler au village sans avoir à faire des dizaines de kilomètres. Nous sommes ici à Langoat en Trégor (22 – Côtes d’Armor), dans un village d’à peine plus de mille âmes, non loin de Tréguier. Et il semble y faire bon vivre surtout dès que l’on franchit la porte du « Petit Mammouth » de M. et Mme Le Levier.

Visionnez la vidéo

En haute définition en suivant ce lien ou en cliquant sur l’image du début de cet article

ou

En simple définition en suivant ce lien, si votre liaison internet est un peu lente

Informations sur ce document vidéo

Durée : 4’46 – Réalisation Jano Tadié – Production Trégor-Vidéo – 1992

