Un nouveau Quai d’Aiguillon à Lannion

Le 26 avril 2025 a été le point d’orgue de plusieurs années de réflexions et d’études sur la rénovation du Quai d’Aiguillon, ce large espace qui borde la rive droite du Léguer en plein centre de Lannion.

Héritier du « Quai des Possibles »

Une réflexion menée certes par les élus et les salariés de la ville mais toujours en étroite collaboration avec les citoyens dont les avis ont été écoutés. Le « Quai des Possibles », décliné ces dernières années sous différentes formes originales, a fini par devenir ce nouveau Quai d’Aiguillon qui s’offre à nous après plus d’un an de travaux.

Quelques changements fondamentaux

Dans cet espace revisité, l’automobile voit son emprise se rétrécir au profit des piétons et des cyclistes. Le quai a pris au passage un peu de hauteur pour tenter d’échapper aux submersions marines récurrentes.

Un espace à vivre

Voici donc un espace tout neuf et vaste, qui ne demande qu’à être occupé et animé par les lannionnais, les autres trégorrois et les touristes.

Samedi 26 avril, c’était la fête à Lannion car on inaugurait en grande pompe le nouveau Quai d’Aiguillon. Retour en images et en paroles sur cet événement marquant …

Images tournées le 26 avril 2025

