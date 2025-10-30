





Été 1995. On inaugure le nouveau sentier de randonnée qui relie Lannion (Le Stanco) à Perros-Guirec (Pont Couennec), empruntant le trajet de l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois les deux cités. Et c’est la fête ! Émile Orain, le pionnier des sentiers de randonnée en Bretagne, est là bien sûr pour donner l’impulsion de départ avec son enthousiasme communicatif. Pierre-Yvon Trémel, conseiller général, évoque l’action politique qui a conduit à la création de ce sentier. Le reportage donne également la parole à des randonneurs de tous âges, ravis de découvrir ce beau sentier qui fait une large part à la nature.

Mais quid du titre un peu sibyllin de ce reportage « Un jour de sentier … » ? Quelle est donc sa signification ? Vous le saurez en regardant la vidéo jusqu’au bout. Alors, bon visionnage et … bonnes randos.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’10 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Juillet 1995

