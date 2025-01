TV-Trégor dans le rétro de 2024

Toute l’équipe de TV-Trégor souhaite à ses web-spectateurs une belle et heureuse année 2025. Merci de rester fidèles à votre télé locale et participative. Nous espérons que vous continuerez à apprécier nos reportages, documentaires et captations. Bloavezh Mat !

TV-Trégor va faire sa mue

En 2025, le site web de TV-Trégor fera peau neuve pour être plus attractif et facile à parcourir.

Rétrospective 2024

En attendant nos prochains reportages, vous pouvez visionner cette rétrospective de deux minutes de nos productions 2024. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de TV-Trégor si cette activité vous intéresse.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’22 – Montage de Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Janvier 2025







