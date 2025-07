Tous consom’acteurs de l’eau

Retour sur la journée «Consom’acteurs de l’eau : agir ensemble pour un usage responsable» organisée par le Conseil de développement de Lannion-Trégor-Communauté (voir § en bas de cette page) le samedi 29 mars 2025 au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou.

La journée « Consom’acteurs de l’eau »

Cette journée fut un événement de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau sur le territoire de LTC, à destination des habitants et des acteurs associatifs et économiques.

L’accueil a été assuré par Gilles Blanschong, co-président du Codev/LTC, Christian Jeffroy, vice-président de LTC et Gérard Le Bihan coordinateur des travaux au Codev. C’est cette introduction que nous présentons ici en vidéo.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’13 – Réalisation, tournage Hervé Sizun – Montage Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juin 2025

Pour en savoir plus sur cette journée

L’événement a accueilli trois tables rondes ainsi qu’un espace forum avec des dispositifs ludiques de sensibilisation tous publics, des solutions hydro-économes pour la maison, la découverte du bassin versant, des expositions, etc … Toutes les tables rondes ont fait l’objet d’une captation qui est disponible en vidéo sur le site d’ArmorScience.

L’intégralité de la journée

Retrouvez l’intégralité des débats de la journée en suivant ce lien vers la page d’ArmorScience

Les différentes interventions

– L’accueil par Gilles Blanschong, Christian Jeffroy et Gérard Le Bihan

– La table ronde : La ressource, vers une gestion durable de l’eau par Anne Denis-Le Bras, Thierry Burlot, Elias Ganivet, Edwige Kerboriou et Francis Nativel

– La table ronde : Les défis de la qualité de l’eau par Cédric Seureau, Jean-Yves Le Corre, Dominique Le Goux et Stéphane Le Goff

– La table ronde : Le juste prix de l’eau par Cédric Seureau, Yveline Lechenne et Patrick Manceau

– La conclusion par Christian Baudu

– La maquette par Maël Le Guen

– Le stand «Mollo sur l’eau» par Maël LE Guen

Qu’est-ce que le Conseil de développement ?

Le CODEV de Lannion-Trégor-Communauté est l’instance de démocratie participative, adossée à l’agglomération éponyme. Il représente la société civile, les citoyens du territoire. C’est une instance de consultation et de propositions sur les orientations majeures des politiques publiques locales. Il y contribue par le débat et l’expertise citoyenne.

