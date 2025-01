Souviens-toi de Charlie

Il n’y a pas de mots assez forts pour qualifier l’inqualifiable, cet insoutenable massacre qui a eu lieu le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. C’est clairement notre liberté d’expression qui était visée par cette infâme tuerie. Et l’horreur a continué vendredi dans cette épicerie Casher de la Porte de Vincennes. Toute notre sympathie va aux familles et aux amis des victimes.

Le Trégor, comme un seul homme

Comme partout ailleurs en France, la population du Trégor a réagi comme un seul homme à cette ignominie. À Lannion, plus de 5.000 personnes se sont retrouvées samedi 10 janvier 2015 au centre-ville pour manifester dans la dignité. Après avoir applaudi devant la mairie les discours prononcés par le maire, un journaliste et des syndicalistes, la foule a fait cortège jusqu’au symbolique parvis des Droits de l’Homme, face au Carré Magique.

On ne tue pas la liberté

Soyons sûrs que les articles, les dessins, les livres et les chroniques de ces hommes libres qui ont été assassinés resteront à jamais et prendront encore plus de force après ce drame.

Visionnez la vidéo

Visionnez « Des milliers de Charlie », résumé filmé de la manifestation du samedi 10 janvier 2015 à Lannion

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 12’54 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Images Jean-Dominique Gauthier et Daniel George – Production TV-Trégor – janvier 2015 – Réédité en janvier 2025

hashtags : #Manifestation #Charlie #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

