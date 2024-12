Noël au cœur de Lannion

Oublions un instant nos tracas, les soubresauts du monde (*) et les turpitudes de la politique pour aller glaner un peu de rêve en cette période de Noël.

Nul besoin de grands discours. À Lannion, capitale du Trégor, comme dans beaucoup de communes en France, l’heure était à la fête en cette mi-décembre.

Et une caméra, même pas cachée, a capté quelques uns de ces moments de simple bonheur (mais quelques uns seulement – toutes nos excuses à ceux qui ne sont pas sur ces images).

(*) Ayons une pensée pour les victimes de l’odieux attentat de Magdebourg en Allemagne

Grands Mercis à

Au groupe OOZ BAND qui a « mis le feu » à la Place du Centre (Place du Général Leclerc). À TEA GIRL & COFFEE BOY qui a encore enchanté le public. À TRÉGOR SWING qui a swingué avec entrain au rythme des musiciens et des chanteuses. Aux DAMES OIZO, créatures bien haut perchées, tout comme leurs consœurs de la Compagnie ANIME TES RÊVES. Et merci au Père Noël qui a subjugué avec bonhommie bien des enfants. Sans oublier la Ville de Lannion qui a mis en place toute l’organisation de ces festivités et distribué du vin chaud (aux parents) et des lampions (aux enfants).

Joyeux Noël à toutes et tous

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’35 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2024

