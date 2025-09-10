Mode à Servel







Parmi les activités proposées par l’association Servel Loisirs, nous vous présentons cette semaine, sous la forme d’un film photo, l’atelier couture où tout un chacun peut confectionner toutes sortes d’objets à base de tissu : vêtements, décoration, ameublement …

En point d’orgue, en fin d’année, les membres se prêtent au jeu de devenir mannequins afin de présenter leur travail.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée de l’activité et de l’habileté de ces couturières de talent.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document

Durée 5’29 – Film photo réalisé dans le cadre de l’atelier diaporama de Servel Loisirs sous la supervision de Philippe Merriaux et avec la complicité des photographes amateurs de Servel Loisir pour les prises de vue – Publication sur TV-Trégor en septembre 2025

