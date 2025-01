Les radeaux, c’est du bidon !

Au cœur du Trégor, du côté de La Roche-Derrien, il aura suffi que germe dans quelques têtes embrumées l’idée d’un rassemblement de radeaux pour rappeler à la mémoire de certains des souvenirs de jeunesse. Du temps où chacun rêvait de construire le radeau le plus grand, le plus beau et le plus rapide du quartier.

Une idée folle

C’est ainsi que surgit en 1993 cette idée folle d’organiser sur le Jaudy en 1994 un grand rassemblement de radeaux. Le succès fut immédiat puisque 60 radeaux, tous plus loufoques les uns que les autres, furent mis en chantier avec, comme principale contrainte, qu’ils n’utilisent que la force de propulsion humaine pour naviguer. Pour la plupart, la flottaison est assurée par des bidons de récupération.

La préparation du grand jour

Dans ce reportage, nous assistons à la préparation et aux essais des radeaux en prévision de ce grand jour de juillet 1994 où ils devront être capables de remonter le Jaudy depuis Pouldouran jusqu’à La Roche-Derrien. Bon courage les radoteurs ! Montrez à la Terre entière que, finalement, les radeaux, c’est pas du bidon …

Durée : 8’53 – Réalisation Jano Tadié – Production Trégor-Vidéo – Juillet 1994

