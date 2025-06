Il était une fois dans L’Outil en Main

« L’Outil en Main » est une association qui réunit des artisans retraités et des enfants âgés de 9 à 15 ans. Ils se retrouvent le mercredi après-midi dans l’ancienne école maternelle de Kérénoc, à Pleumeur-Bodou. Les sept ateliers : mécanique, électricité, menuiserie, couverture/zinguerie, cuisine, couture/tricot et électronique/informatique sont répartis dans trois salles. Tout au long de l’année, les enfants tournent sur chaque atelier et, en juin, lors des portes ouvertes, un diplôme leur est remis pour leur assiduité et leur investissement.

Opération « C », comme Carnaval

Au cœur de cette rencontre, il y a la transmission de savoir-faire manuels et des projets stimulants. C’est ainsi, qu’au fil des séances, a pris forme une diligence qui a été conduite par les enfants et les artisans lors du carnaval de l’Île-Grande, le dimanche 18 mai 2025.

Une aventure collective et transgénérationnelle

Lorsque différents corps de métiers s’unissent, les idées foisonnent, les mains façonnent et la joie rayonne. C’est l’histoire de cette aventure collective que vous allez découvrir dans ce reportage.

Durée 8’36 – Réalisation Suzanne Ravel avec l’accompagnement amical d’Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Juin 2025

