Ar Jentilez fête ses 30 ans

Visionnez la vidéo en HD

…en cliquant sur la vignette ci-dessus…

Une fête anniversaire

Une fois de plus, le port de Ploumanac’h s’apprête, en cette mi-août 2023, à connaître l’effervescence d’une fête maritime. Cette année, elle est plus spécialement consacrée à célébrer les 30 ans de l’association Ar Jentilez et du vieux gréement du même nom (avec un an de retard dû à la crise covid19).

En l’honneur d’Ar Jentilez

Place à la fête, avec les explications du président d’Ar jentilez, Florent Brodin, et les commentaires sur la régate en mer de Jean-Paul Le Gaouyat

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 9’52 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec, pour la 2e caméra et les interviews, Zoia Lefeuvre et Florine Bauduin. Prises de vue en mer pendant la régate : Hervé Sizun. Images tournées le 17 août 2023 à Ploumanac’h en Perros-Guirec – Production TV-Trégor – Juillet 2024

Visionnez la vidéo en SD

Méthode recommandée en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse simple définition ci-dessous

hashtags : VieuxGreement #Fete #PerrosGuirec #Ploumanach #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

