Balade éphémère Quai des Possibles

Et si l’on s’évadait un peu ? Et si l’on se prenait soudain pour un oiseau pour aller survoler les bons souvenirs d’une époque pas si lointaine et qui nous semble pourtant d’un autre siècle. Impossible me direz vous. Eh bien TV-Trégor vous offre ici ce rêve impossible en revisitant par les airs le Quai des Possibles de Lannion, version 2019. Une bouffée d’air frais en ces temps de confinement …

Durée 2’12 – Réalisation (images et montage) Cédric Le Normand – Production Armor Aircraft (vidéos de drone) – Mars 2020

Pour visionner la vidéo en HD, suivez ce lien : /videos/2020-03-balade-ephemere-quai-des-possibles-hdr.mp4

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #webTV

115 total views, 34 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?