Curraghs au Yaudet

Quand d’antiques curraghs débarquent en Trégor

Organisé par l’association Bugale Kozh Yeodet, un premier rassemblement européen de curraghs commémore, au Yaudet (commune de Ploulec’h – 22 – Côtes d’Armor), la venue de Sainte Enora, une princesse galloise venue au VIIe siècle rejoindre son époux, Saint-Efflam en Trégor.

Ce moment fondateur, qui a vu nos ancêtres accoster en Armorique pour fonder des paroisses dans ce qui allait devenir la Bretagne, est représenté à travers une pièce de théâtre et un rassemblement de curraghs, ces bateaux de cuir qui traversèrent la Manche.

Une histoire de passionnés

Nous avons interviewé Frédérik Vieny, le président de l’association, et deux de ces passionnés de vieilles coques et d’histoire maritime que sont Guy Prigent et Philippe Adrian, les gagnants de la course.

La face cachée de la course

Dans le cadre d’un programme européen, des chercheurs ont profité de l’événement pour utiliser des capteurs sur les bateaux et mesurer leur vitesse et leur comportement dans l’eau afin de mieux comprendre comment se sont déroulées les navigations du néolithique jusqu’au Moyen-Âge.

Informations sur ce document vidéo

Durée 12’23 – Réalisation Pierre Lavanant avec, pour les prises de vue, Pierre Lavanant, Jean Carfantan et Marc Cadoret – Montage Jean Carfantan et Alban Dubois. Images tournées les 7 et 8 août 2023 et le 1er août 2024 au Yaudet et à Beg-Léguer – Production TV-Trégor – Août 2024

