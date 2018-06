Vies et morts de Mallargé (annonce)

A l’occasion de la Fête de la Bretagne, La Ville de Lannion s’est associée à l’ARSSAT, TV-Trégor et LTW pour réaliser un document vidéo d’évocation des Gras de Lannion. Ce document, réalisé par Olivier Caillebot, retrace l’histoire et l’ambiance des Gras de Lannion à travers plusieurs témoignages et des extraits de films d’époque (les derniers Gras remontent à 1995). Savez-vous que, pour l’occasion, Sa Majesté Mallargé a été ressuscitée. Certains l’ont même vue déambuler nuitamment dans les rues de Lannion, accompagnée d’un étrange accordéoniste. Ce ne sont pas des histoires, tout cela est rigoureusement vrai, aussi vrai que le reflet d’enfance qui brille encore dans les yeux des témoins de ce carnaval peu ordinaire, mais hélas révolu (mais qui sait ? …). Alors « faites vous mal » avec une bonne dose de nostalgie en allant voir ce film qui sera diffusé à Lannion mercredi 23 mai à 17h00 au centre commercial de Ker Uhel; jeudi 24 mai à 11h00 dans le patio du Centre savidan et samedi 26 mai à 16h30 dans la salle de conférence de l’Espace Sainte-Anne. Et pour vous mettre en appétit, voici les deux premières minutes du film …