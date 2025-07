Nous sommes en juillet 2025, et les radeaux du Jaudy ne sont pas près de s’effacer de nos mémoires, même si cette folle équipée s’est arrêtée il y a tout juste 20 ans avec l’édition de l’été 2005. A fortiori si TV-Trégor ressort sur son « antenne » des documents vidéo plus vivants que nature sur le sujet. Mais un bon bain de nostalgie fait autant de bien qu’un bain de vase dans le lit du fleuve, lequel charriait joyeusement sur ses flots, en cet été 2005, une improbable flotte hétéroclite et déjantée. Remontons donc ensemble le courant du temps pour revivre ces bons moments …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 28’47 – Réalisation Faltazi Produksion, par Jean-Marie Le Monier – Production « Association Radeau » – Juillet 2005 –

Diffusion sur TV-Trégor en juillet 2025 avec l’aimable autorisation de Jean-Marie Le Monier et de l’association Radeau.

Nos autres vidéos sur le même sujet

Visionnez nos autres vidéos sur le même sujet :

– Les radeaux, c’est du bidon

– Le best-of de Radeau 94

– Les grands enfants de Radeau 94

– Radeau 97

– Radocalypse now (Radeau 2005)

– La saga de Radeau 2005

