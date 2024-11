Les Kanerien Trozoul à Paimpol

On ne présente plus les Kanerien Trozoul qui chantent dans le Trégor, le Goëlo et au-delà, depuis 33 ans. Quelle aventure ! Une aventure collective née à Trébeurden et qui s’achève avec ce dernier concert du 23 novembre 2024 au Sémaphore de Trébeurden, histoire d’offrir au public un ultime florilège de leurs meilleures interprétations. La nostalgie nous guette déjà, mais, heureusement, la vidéo sera là pour continuer à faire chanter les Kanerien …

Sur les quais de Paimpol en 1997

Ainsi, en août 1997, ils étaient sur les quais de Paimpol à l’occasion de la Fête des Chants de Marins et une caméra était là pour capturer quelques morceaux dont ceux que nous vous présentons aujourd’hui. Bonne humeur et fantaisie étaient au rendez-vous, mais il y avait aussi de l’émotion à l’écoute de « Petit Garçon »…

Visionnez la vidéo

– En haute définition en suivant ce lien ou en cliquant sur l’image du début de cet article

ou

– En simple définition en suivant ce lien, si votre liaison internet est un peu lente

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’21 – Réalisation images et montage Jean-Dominique Gauthier – Septembre 1997

Paimpol encore en 2015

En août 2015, les Kanerien Trouzoul étaient de nouveau à Paimpol. On les retrouve dans cette vidéo : « Quelques embruns de Paimpol »

Les Kanerien, le covid19 et Falmouth virtuel

En juin 2021, les 14 chanteurs et musiciens des Kanerien Trozoul se sont rassemblés à la Pointe de Bihit, à Trébeurden, pour que soit filmée, par TV-Trégor, leur prestation destinée au festival de Falmouth. En effet, ce grand rendez-vous des chants de marin avait dû être annulé à cause de la pandémie de covid19. Le Sea Shanty Festival s’était donc reporté sur Internet pour un concert virtuel. Retrouvez cette vidéo en suivant ce lien :

« Les Kanerien Trozoul, contre vents et marées »

