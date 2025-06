Festival Kerwax 2025 – 2e partie

C’était la 2e édition du Festival Kerwax de musique Folk Rock qui se déroulait à Loguivy-Plougras dans les Côtes d’Armor ce week-end de l’Ascension 2025. Un événement unique où la musique se met au service de la mémoire sonore.

Toute la mémoire du son

Organisé au cœur d’un des derniers studios d’enregistrement analogique, ce festival n’est pas seulement une célébration de la musique, c’est aussi un acte de sauvegarde via un musée du son, dédié à la préservation des techniques, des machines et des ambiances sonores d’une époque en voie de disparition.

L’œuvre de deux passionnés

Derrière ce projet passionné, deux professionnels du son, Marie et Christophe Chavanon amoureux du grain, du souffle et de la chaleur analogique, ont lancé cette aventure humaine et musicale. Leur objectif : faire revivre des trésors sonores, mais aussi sensibiliser le public à l’importance du patrimoine audio.

Et tout un travail d’équipe

Mais rien de tout cela ne serait possible sans une formidable équipe de bénévoles, qui donne de son temps, de son énergie et de son cœur pour faire exister ce moment suspendu. Grâce à eux, le studio Kerwax se transforme le temps d’un week-end en une scène vivante, vibrante, solidaire.

Voici un extrait de la captation de la deuxième journée de ce festival 2025 (31 mai).

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 18’58 – Réalisation Christian Fégar, avec Bernard Barré et Marcel Le Gall – Tournage le 31 mai 2025 à Loguivy-Plougras – Production TV-Trégor 2025

Visionnez la première partie

En suivant ce lien : Festival Kerwax 2025 – 1ère partie

