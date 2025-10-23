Quêteurs de loutres







Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur la loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Samuel Jouon, coordinateur à LTC du bassin versant « Vallée du Léguer », fait partie de ces passionnés qui passent beaucoup de temps à étudier, photographier et filmer la loutre le long du Léguer. À l’occasion de la Fête du Léguer, il a invité Bastien Masson, photographe animalier, résidant dans le Cantal, à tenir une conférence sur ce sujet en expliquant sa démarche.

Mais avant la conférence, TV-Trégor a saisi un échange d’expériences entre ces deux passionnés. Nous vous le faisons partager avec plaisir via cette vidéo.

Ce n’est là que le premier volet d’une mini série sur la loutre. Dans le second volet, qui sera publié ultérieurement, nous verrons des vidéos de l’animal prises sur les bords du Léguer.

Durée 13’23 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec le concours de Michel Ruvoen – Photographies de Bastien Masson, Samuel Jouon et Marion Ruvoën – Production TV-Trégor – Octobre 2025

… Nous vous recommandons fortement d’aller fureter sur les sites respectifs de Bastien et de Samuel qui ont réalisé des séries de photos animalières tout-à-fait remarquables et qui font rêver :

