un meunier aujourd'hui

Combien reste-il encore de moulins en activité sur nos rivières et fleuves côtiers du Trégor ? Il fut un temps où ils étaient plus de 300 mais déjà, en 1983, date de la réalisation de ce reportage, il n’en restait plus qu’une quinzaine.

La minoterie Le Marchand à Vieux-Marché

Retour un brin nostalgique sur un de ces anciens moulins, celui des frères Le Marchand, au lieu dit « Le Pont-Neuf » à Vieux-Marché, qui déjà, en 1983, fonctionnait partiellement à l’électricité car le débit du Léguer n’était plus assez fort l’été pour fournir la puissance nécessaire. Laissons nous guider au cœur de ce vénérable moulin qui vit le jour en 1791 mais qui fut reconstruit et modernisé deux fois, en 1930 et en 1954 par la famille Le Marchand. La farine qu’il produisait, à partir de blés nobles, était destinée à fabriquer notre pain et nos pâtisseries …

Le vieux moulin au coeur d’une polémique

Si la production de farine avait cessé depuis 2008, le monument continuait de vivre grâce à l’attachement de l’arrière-petit-fils du meunier, Guillaume Scolan, qui avait hérité du fameux moulin et l’avait récemment transformé en gîte.

Mais, sur ordre de la préfecture, l’ensemble des vannes et de la retenue d’eau ont dû être démolis en 2023 afin de permettre la continuité écologique du fleuve pour le cheminement des poissons. Pour le propriétaire révolté, c’est toute l’âme du moulin qui est ainsi démolie.

Informations sur ce document vidéo

Durée 9’02 – Réalisation par les stagiaires de la FAC du CNET : Annick Lerenard, Jacques Herrou, Michel Mounier, Michel Plusquellec, Patrice Torrano, Roger Raguénès – Production FAC CNET – Octobre 1983 –

