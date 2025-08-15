Pages d’histoire de Ploumanac’h – L’enclos de la chapelle







Dans ce deuxième volet consacré à l’histoire de Ploumanac’h, nous vous invitons à découvrir, avec Josette Le Guluch, l’enclos de la chapelle de Saint-Guirec qui domine la partie gauche de la charmante petite plage éponyme.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 3’15 – Réalisation : Hervé Sizun (interview et images d’illustration) et Jean-Dominique Gauthier (images complémentaires et montage) – Production TV-Trégor – Août 2025

Visionnez les autres vidéos sur ce même thème

– Pages d’histoire de Ploumanac’h – l’oratoire de Saint-Guirec

hashtags : #Enclos #Chapelle #SaintGuirec #PerrosGuirec #Ploumanach #Tregor #CotesdArmor #Bretagne